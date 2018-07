Inter faz treino descontraído em General Severiano

A equipe titular do Inter para a partida desta quinta está definida. Na terça, o técnico Jorge Fossati já confirmou a entrada do atacante Walter no lugar do meia D''Alessandro. Lesionado, o argentino nem viajou e ficou em Porto Alegre tratando das dores que sente no pé direito.

Sem D''Alessandro, o Inter atuará no 3-5-2 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe que entra em campo em São Januário, às 21 horas, será formada com: Abbondanzieri; Bolívar, Sorondo e Fabiano Eller; Nei, Sandro, Guiñazu, Andrezinho e Kleber; Walter e Alecsandro.