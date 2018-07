Inter faz último treino e é confirmado para pegar Vasco O técnico Fernandão comandou nesta terça o último treino do Internacional antes do confronto diante do Vasco, quarta-feira, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Leandro Damião, lesionado, o treinador confirmou a equipe que entrará em campo em São Januário.