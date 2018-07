Inter fecha comissão técnica com preparador de goleiros O Internacional fechou nesta sexta-feira sua nova comissão técnica para a próxima temporada, com a contratação do novo preparador de goleiros, Rogério Maia. Depois de trabalhar em 2012 no Coritiba, ele chega como último integrante da equipe do técnico Dunga, que inicia sua trajetória como treinador do clube no ano que vem.