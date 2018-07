Inter fecha contratação do atacante Marcos Aurélio

PORTO ALEGRE - O Inter fechou a contratação do atacante Marcos Aurélio, que estava no Coritiba desde 2009. Pedido pelo técnico Dorival Júnior, o jogador de 27 anos assinou compromisso com o clube gaúcho até janeiro de 2015 e chega para ser mais uma opção para o recheado ataque colorado.

Antes de Marcos Aurélio, o Inter já tinha contratado o atacante Dagoberto, ex-São Paulo, nesta nova temporada. E ainda manteve Leandro Damião, Jô, Gilberto e Oscar como opções no elenco para Dorival Júnior poder montar o ataque.

O Cruzeiro também tentava a contratação de Marcos Aurélio, que vinha sendo um dos destaques do Coritiba os últimos anos, mas o Inter acabou levando a melhor e fechou com mais um reforço para o ataque.

"Agradeço ao Cruzeiro pelo interesse na minha contratação. É um grande clube e que impõe respeito. Mas o Inter me ofereceu uma oferta muito boa e o professor Dorival (Júnior) confia muito no meu trabalho. Não tinha como recusar. Estou muito feliz em poder jogar com feras como Leandro Damião, Dagoberto, Kléber, D´Alessandro e outros. Todos com nível suficiente para atuar na Europa. Espero ser muito feliz no Colorado com a conquista de muitos títulos", disse Marcos Aurélio, que já atuou no Santos e no futebol japonês.