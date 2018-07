Inter festeja classificação em 'jogo com ares de decisão de campeonato' A emocionante classificação às quartas de final da Copa Libertadores, assegurada com a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro na noite de quarta-feira, no Beira-Rio, foi muito comemorada pelo Internacional. O presidente Vitorio Piffero avaliou que o confronto lhe lembrou uma decisão de campeonato e destacou as dificuldades que o seu time teve para avançar.