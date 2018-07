Inter festeja triunfo e vaga mais próxima no Gaúcho

Com o triunfo obtido na quinta rodada da Taça Farroupilha, a equipe ficou na liderança isolada do Grupo B deste turno, com 13 pontos, sendo que o time colorado só tem mais dois jogos a disputar nesta chave e os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final.

"Controlamos bem o segundo tempo e merecemos a vitória", comemorou o meia D''Alessandro, autor do segundo gol do Inter, aos 14 minutos do segundo tempo. Antes disso, o atacante Caio abriu o placar do confronto aos 45 da primeira etapa.

O técnico Dunga também comemorou o bom desempenho do Inter, que voltará a atuar no Gaúcho agora apenas no próximo domingo, diante do Veranópolis, também fora de casa, pois na quarta-feira a equipe estreará nesta Copa do Brasil diante do Rio Branco, no Acre. "No momento em que acertamos o passe, acabamos com as chances ofensivas do Esportivo", comemorou o comandante.

No duelo deste sábado, o Inter começou a ver o caminho para a sua vitória ficar mais fácil depois que Ediglê fez falta em Caio, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso, aos 42 minutos. E, três minutos depois, o mesmo Caio abriu o placar após receber cruzamento da direita de D''Alessandro e cabecear para as redes.

E, aos 14 da etapa final, Caio retribuiu a assistência do primeiro gol e cruzou para o argentino, que chutou de primeira, quase da marca do pênalti, para ampliar e decretar o placar de 2 a 0 em Novo Hamburgo.