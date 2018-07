Inter fica em segundo, mas deve avançar na Copa SP

O empate deste sábado deixou os dois times com os mesmos sete pontos no Grupo W, mas o Grêmio Osasco ficou na frente por ter melhor saldo de gols. Com essa pontuação, no entanto, o segundo colocado Inter tem ótimas chances de se classificar para a fase eliminatória da competição - para isso, porém, ainda terá que esperar o encerramento de todas as chaves, o que acontecerá apenas neste domingo.

Também neste sábado, outros times já garantiram vaga na segunda fase da Copa São Paulo, que contará com a participação de 32 classificados. Foi o caso do Coritiba, após a vitória sobre o Marília, por 1 a 0, que o deixou com nove pontos no Grupo B. Situação idêntica viveu o Figueirense, com os 3 a 1 que fez sobre o Novorizontino no Grupo C, e o Bahia, com os 2 a 0 sobre o Audax no Grupo H.

Ainda neste sábado, foram definidas as classificações de Juventude, Atlético-PR, Mogi Mirim, Goiás, Santa Cruz, Desportivo Brasil, Atibaia, América-MG e Paraná para a segunda fase da Copa São Paulo. Antes, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo, Cruzeiro e América-SP já tinham garantido vaga.