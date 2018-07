Inter empata com a Juve e deixa escapar chance de liderar o Italiano

A Inter de Milão desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Italiano ao empatar por 0 a 0 com a Juventus, neste domingo, no estádio San Siro, em jogo válido pela oitava rodada da competição.

Quem se deu bem com o resultado foi a Fiorentina, que permaneceu na ponta, com 18 pontos, mesmo após ter sido derrotada por 2 a 1 pelo Napoli, mais cedo. A Inter caiu para a terceira posição, com 17 pontos, enquanto a Juventus segue em situação delicada na tabela, com nove pontos e no 14.º lugar.

A rivalidade que permeia o clássico começou fora do campo. Ainda durante a semana, Felipe Melo já cutucava o ex-clube, dizendo que seu desejo na época era ter atuado pela Inter. Donos da casa, os torcedores milaneses também aproveitaram para esticar um bandeirão provocando os adversários pelo vice-campeonato na Liga dos Campeões e pelo escândalo de manipulação de resultados em que a Juventus se envolveu na década passada.

Dentro das quatro linhas, no entanto, as provocações não se transformaram em gols, mas foram apenas combustível para as jogadas ríspidas. Ao final do 0 a 0, oito cartões amarelos foram distribuídos, sendo cinco para jogadores da Juventus.

A Inter de Milão só volta a campo no próximo sábado, contra o Palermo, fora de casa, pelo Italiano. Já a Juventus tem importante duelo no meio de semana diante do Borussia Mönchengladbach, em Turim, pela Liga dos Campeões, antes de receber a Atalanta, no domingo.