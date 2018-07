Inter ganha de virada e afunda o Palmeiras na zona de rebaixamento

SÃO PAULO - O Internacional deu neste sábado mais um passo para se aproximar da briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Jogando em casa, virou sobre o Palmeiras por 2 a 1, chegou à sua segunda vitória seguida e passou o Vasco na classificação do Campeonato Brasileiro. Já o time paulista se complica na luta contra a Série B. Agora o time colorado seca o São Paulo, que pega o Sport ainda neste sábado, também pela 33.ª rodada.

Em caso de derrota tricolor, o Inter fica a quatro pontos do G4. Os gaúchos têm 51 pontos e deixaram para trás o Vasco, que perdeu para o Corinthians em São Paulo e estacionou nos 40 pontos.O Palmeiras, por sua vez, torce para seu rival vencer na Ilha do Retiro. A equipe alviverde tem 32 pontos e o Sport um a mais. Se os pernambucanos vencerem, ampliam a folga. Torcida também contra o Bahia, que pega o Grêmio em Salvador e, em caso de triunfo, abre sete pontos com relação ao Palmeiras, o 18.º colocado.

A partida no Beira-Rio foi marcada por um lance polêmico no meio do segundo tempo. O árbitro Fifa Francisco Carlos Nascimento validou um gol feito com a mão por Barcos. Depois de muita confusão, foi convencido do contrário e voltou atrás, anulando o gol que seria o de empate do Palmeiras.

O JOGO

Os dois times entraram em campo precisando da vitória, cada um para se aproximar do seu objetivo. O Internacional tinha problemas no ataque, sem poder contar com Dagoberto e Leandro Damião, Rafael Moura foi o parceiro de ataque de Forlán. Pelo lado alviverde, Gilson Kleina apostava nos garotos, como João Denoni e Patrick Vieira.

A partida foi estudada nos seus 10 primeiros minutos. O Internacional tinha nos estrangeiros - Forlán, D''Alessandro e Guiñazu - seus maiores perigos, mas foi o Palmeiras que assustou primeiro. Aos 12, Patrick Vieira recebeu de Luan, ficou na cara de Muriel, mas chutou em cima do goleiro, desperdiçando ótima chance.

Muriel voltaria a trabalhar em falta batida direta por Marcos Assunção, pegando no canto direito. Na terceira chance alviverde, não teve o que o goleiro fazer. Após cobrança de escanteio, aos 21, Henrique desviou no primeiro pau e Luan cabeceou sem chance de defesa.

Imediatamente o Inter respondeu, com Rafael Moura chutando de longe. Bruno pegou. Mas era o time visitante o mais perigoso. Patrick Vieira, mais criativo palmeirense, fez jogada pela ponta direita e cruzou rasteiro. Barcos tentou na segunda trave e Muriel salvou.

Depois dos 30, o time da casa cresceu. Quase fez com D''Alessandro que exigiu boa defesa de Bruno em batida de falta. O empate veio aos 33. Guiñazu cruzou, Forlán tentou de cabeça, só conseguiu resvalar, mas foi o suficiente para a bola cair no pé de Fred, livre na área, fazer o gol colorado.

O jogo, que já era bom, melhorou no segundo tempo. O Inter voltou mais determinado. Aos 2 minutos, Forlán recebeu sozinho na área, e deu de canela, desperdiçando lindo toque de Kleber. A equipe já merecia o gol quando Rafael Moura virou o jogo. D''Alessandro cruzou e o centroavante estava livre para cabecear. Durante o lance, Forlán fez falta em Artur, que o árbitro não marcou.

Com o Inter à frente no placar, foi a vez de o Palmeiras buscar ser mais ofensivo. Aos 16, o lance que marcou o jogo. Marcos Assunção cobrou escanteio na área e Maurício Ramos saiu comemorando o cabeceio que mandou a bola para dentro do gol. Mas os jogadores do Inter imediatamente foram para cima do árbitro Francisco Carlos Nascimento, reclamando de toque de mão de Barcos.

O auxiliar correu para o meio do campo, indicando gol, e o auxiliar da linha de fundo também nada viu, enquanto as imagens da TV eram claras: o gol foi ilegal. Só com a intervenção do quarto árbitro é que o juiz decidiu anular o gol. Barcos não foi punido pelo lance.

A confusão deixou o jogo mais nervoso. O Palmeiras se abriu e o Inter tentava acertar um contra-ataque para matar a partida, mas errava o último passe. Os visitantes careciam de criatividade. A bola parada de Marcos Assunção não salvou. João Denoni foi o mais perigoso, num chute de longe que Muriel pegou.

INTERNACIONAL 2 X 1 PALMEIRAS

INTERNACIONAL - Muriel; Nei (Elton), Rodrigo Moledo, Índio e Kleber (Fabrício); Guiñazu, Josimar, Fred (Cassiano) e D''Alessandro; Forlán e Rafael Moura. Técnico - Fernandão.

PALMEIRAS - Bruno; Artur, Maurício Ramos, Henrique e Leandro (Juninho); João Denoni, Marcos Assunção, Wesley (Maikon Leite) e Patrick Vieira. Luan (Obina) e Barcos. Técnico - Gilson Kleina.

GOLS - Luan, aos 21, e Fred, aos 33 minutos do primeiro tempo. Rafael Moura, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco Carlos Nascimento (Fifa-AL).

CARTÕES AMARELOS - Josimar, Fred, Muriel, Forlán, D''Alessandro, Henrique Maurício Ramos.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.

--------------------------------------------------------

MINUTO A MINUTO EM TEMPO REAL

SEGUNDO TEMPO

52min - Fim de jogo no Beira-Rio.

50min - Inter toca a bola até Guiñazu finalizar por cima do gol.

49min - Palmeiras tenta chegar ao gol de empate, mas desorganizado, pouco assusta o Inter.

46min - Seis minutos de acréscimo.

45min - Forlán finaliza fraco, fácil para Bruno.

43min - João Denoni recebe na lateral da área e, ao invés de cruzar, manda direto nas mãos de Muriel.

42min - Última alteração no Palmeiras: sai Luan, entra Obina. É o tudo ou nada para Gilson Kleina.

41min - Maikon Leite arrisca de muito longe e Muriel espalma para escanteio.

40min - O Palmeiras troca passes, pressiona e abusa dos lançamentos longos, mas sem sucesso.

38min - Última alteração no Inter: sai Fred, entra Cassiano.

37min - Henrique tenta lançamento para área, Barcos só escora e Maikon Leite manda fácil para a defesa do goleiro.

34min - Após bate-rebate na área, Barcos quase empata o jogo! Escanteio para o Palmeiras.

33min - Substituição no Palmeiras: sai Leandro, entra Juninho.

32min - Maurício Ramos recebe cartão amarelo após falta por trás em Rafael Moura.

31min - Leandro sobe pela esquerda, tenta cruzamento, mas erra feio e manda na mão de Muriel.

30min - Alteração no Palmeiras: sai Wesley, entra Maikon Leite.

27min - Palmeiras cresce na partida e pressiona o Internacional, que abusa das faltas para parar o jogo alviverde.

26min - Marcos Assunção bate bem, mas o goleiro espalma para escanteio.

24min - Após bela troca de passses do ataque palmeirense, Josimar faz falta dura em Wesley e recebe o cartão amarelo.

24min - Após quase cinco minutos de jogo parado, a bola está rolando novamente.

23min - Alteração no Inter: sai Kléber, entra Fabrício.

20min - Francisco Carlos Nascimento anula o gol. Falta para o Internacional.

19min - Marcos Assunção cobra escanteio e, de mão, Barcos empata para o Palmeiras. O juiz valida o gol e os jogadores do Inter correm para cima do árbitro. Minutos depois, o juiz volta atrás e anula o gol! Muita discussão em campo!

18min - Palmeiras cresce na partida, e após cruzamento, Luan cabeceia com perigo e Muriel espalma para fora.

15min - Dessa vez a bola faz a curva por fora do campo e o árbitro marca tiro de meta.

13min - Assunção cobra escanteio perigoso, e após bate-rebate, Kléber afasta. Outro escanteio para o Palmeiras.

9min - GOOOOOOOOOOOOLL DO INTER!! Após bela troca de passes do ataque colorado, D'Alessandro cruza para Rafael Moura virar o jogo.

8min - Palmeiras erra muitos passes no e não consegue criar jogadas ofensivas.

6min - O Internacional começa melhor a segunda etapa e pressiona o Palmeiras no campo de defesa.

4min - Marcos Assunção bate escanteio com perigo, mas o árbitro para o lance, afirmando que a bola girou por fora do campo.

2min - Após belo lançamento de Kléber, Forlán fica na cara do gol, mas manda para fora! Grande oportunidade desperdiçada pelo Inter!

0min - Recomeça a partida! Alteração no Inter: sai Nei, entra Elton.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: Apesar de começar melhor a partida, o Inter caiu de rendimento e viu o Palmeiras abrir o placar após cobrança de escanteio. Depois do gol, a equipe de Gilson Kleina cresceu no jogo e teve duas outras chances de ampliar o placar, mas desperdiçou. Em uma falha do meio campo do Palmeiras, o Inter encaixou um contra-ataque e empatou o jogo, e voltou a jogar melhor, pressionando o rival até o final da primeira etapa.

FRASE:

Maurício Ramos (Palmeiras): "Fizemos o gol, mas infelizmente tomamos outro. Agora é ter tranquilidade no segundo tempo."

Nei (Internacional): "Eles vão se jogar agora, jogam sem responsabilidade, precisam vencer, vão acabar se atirando e deixando espaço atrás."

46min - Fim da primeira etapa! Tudo igual no Beira-Rio.

44min - O Internacional mantém a posse de bola e empurra a equipe paulista para o campo de defesa.

40min - Internacional cresce no jogo após o gol de empate e pressiona o Palmeiras no campo de defesa.

37min - Artur aparece bem na área, mas finaliza errado, em cima de Muriel.

33min - GOOOOOOOOLL DO INTERNACIONAL!! Artur tropeça na bola e dá o contra-ataque para o Inter. Guiñazu avança, cruza para área, Forlán desvia e a bola sobra limpa para Fred empatar o jogo.

32min - D'Alessandro bate bem e Bruno faz outra boa defesa!

31min - Rafael Moura recebe falta de Artur. Falta perigosa para o Inter cobrar.

27min - Palmeiras melhora no jogo, resultado da boa marcação feita em cima da equipe do Inter.

24min - Patrick Vieira faz ótima jogada pela esquerda, cruza para Barcos e, sozinho, bate em cima do goleiro. Ótima chance desperdiçada pelo ataque alviverde.

22min - Rafael Moura quase empata na sequência. O atacante arranca, bate no canto e Bruno faz ótima defesa.

21min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO PALMEIRAS!! Após cobrança de escanteio de Marcos Assunção, Henrique desvia para a segunda trave e Luan sobe de cabeça e manda para o fundo da rede.

18min - Contra-ataque bom do Internacional. D'Alessandro cruza da esquerda e Rafael Moura antecipa a zaga, mas cabeceia ao lado do gol.

16min - Assunção bate no canto do goleiro, que faz ótima defesa.

15min - Após troca de passes, Barcos tenta invadir a área e é derrubado na entrada da área. Falta perigosa para o Palmeiras.

14min - O Palmeiras melhora na partida e começa a tocar a bola no campo ofensivo.

11min - Após rápido contra-ataque, o Palmeiras chega ao ataque e Luan deixa Patrick Vieira na cara do gol, mas o meia bate em cima de Muriel. Quase gol do Palmeiras!

8min - Após bela troca de passes, a bola sobra para Guiñazu, que arrisca de fora da área, mas manda longe do gol.

6min - A pressão é grande em cima do Palmeiras. Abusando das jogadas pelo lado esquerdo, o Inter começa a criar dificuldades para a zaga palmeirense.

5min - O Internacional mantém a posse de bola e pressiona o Palmeiras no campo de defesa.

4min - Kléber tenta cobrança de falta para área, mas Marcos Assunção corta.

2min - O Internacional começa melhor, tocando a bola no campo de ataque.

0min - Começa o jogo no Beira-Rio!