Inter ganha do Esportivo e mantém a liderança folgada no Gauchão

NOVO HAMBURGO - Mesmo jogando menos de 48 horas depois de ter enfrentado o Brasil, de Pelotas, na última quarta-feira, o Internacional não teve problemas para derrotar o Esportivo, de Bento Gonçalves, por 3 a 0, nesta sexta, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), em partida adiantada da 14.ª rodada do Campeonato Gaúcho. Este duelo seria realizado no próximo dia 12, mas coincide com a estreia colorada na Copa do Brasil contra o Remo, no estádio Mangueirão, em Belém.

Com o resultado positivo, o Internacional segue tranquilo na liderança do Grupo A e já classificado às quartas de final. Agora com 31 pontos em 12 partidas, o time colorado tem 12 de vantagem para Brasil e Veranópolis, empatados em segundo lugar, e 18 na frente do Lajeadense, o quinto colocado. De quebra, a equipe ainda tem a melhor campanha na classificação geral.

Em campo, o Internacional não sentiu cansaço por causa do pouco tempo de descanso entre o jogo de quarta para o desta sexta. O primeiro gol saiu aos 18 minutos de partida com o lateral-direito Cláudio Winck, sobrinho do ex-lateral colorado e da seleção brasileira Luís Carlos Winck. Pouco antes do intervalo, aos 40, o centroavante Wellington Paulista marcou o segundo. Aos 25 da segunda etapa, Alan Patrick fez o terceiro.

O Esportivo, com a derrota, segue na lanterna do Grupo A, com 10 pontos. O time de Bento Gonçalves luta para fugir do rebaixamento à segunda divisão. Na classificação geral, ocupa a 12.ª colocação entre os 16 clubes, sendo que os três últimos caem.