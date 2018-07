Inter ganha, vai à Libertadores e complica o Palmeiras

Palmeiras vai decidir sua permanência na Série A na última rodada. O time não suportou a pressão e perdeu por 3 a 1 para o Internacional , que garantiu vaga na Libertadores da América. Foi a quinta derrota seguida do Palmeiras. Ironicamente, um dos gols da vitória gaúcha foi do meia Valdivia, que adotou o apelido em homenagem ao craque palmeirense, ausente ontem por lesão.

No início, Dorival Júnior revelou os segredos que havia escondido nos treinos fechados: uma formação cautelosa, com três volantes. O recado era claro: ele não queria perder e, se possível, tentaria atacar.

Dentro de campo, o Palmeiras parecia precavido, mas o problema era marcar o 12.º jogador do Inter. O Beira-Rio voltou a viver o clima da Copa. Pelos 41 mil pagantes, recorde desde o torneio mundial, e também pela maneira como a torcida azucrinou o rival. Havia emoção, intensidade e entusiasmo, coisas tão raras nos quase sempre mornos jogos do Brasileiro.

O Inter, no entanto, não aproveitou a maré vermelha das arquibancadas no primeiro tempo. Não sufocou o rival como se esperava, errou passes, caminhou ao invés de correr e permitiu que o acanhado esquema palmeirense ganhasse musculatura. O Palmeiras não tremeu, foi à frente e Marcelo Oliveira deu um chute perigoso, raspando, aos 14 minutos.

Mesmo sofrendo com a irregularidade que o tirou da luta pelo título, o Inter é enjoado e tem gente que sabe jogar, como D'Alessandro, Alex e Aránguiz, volante com habilidade de camisa dez, Quando os três começaram a tramar, o time da casa cantou de galo. Aos 18, Fabrício chutou para fora cara a cara com Fernando Prass. Cinco minutos depois, Taiberson, aposta de Abel Braga, chutou e marcou o primeiro gol depois do desvio em Marcelo Oliveira.

Curiosamente, o time paulista não desmoronou, como havia feito nas quatro derrotas anteriores. O esquema de Dorival mostrou que não era tão cauteloso quanto se imaginava. Consistente, o Palmeiras equilibrou o porcentual de posse de bola e rondou a área do goleiro Alisson. Wesley e Allione se entenderam e tornaram a equipe, por incrível que pareça, criativo. Faltavam, no entanto, objetividade e poder de finalização aos paulistas. O placar de finalizações no primeiro tempo apontou 6 a 2 para o time da casa.

Aos 37, Wesley, o melhor palmeirense em campo, resolveu esse problema. Fez boa jogada e cruzou na cabeça de Renato, que empatou o jogo. O volante quebrou a série negativa do time paulista de quatro jogos sem marcar. O último gol havia sido anotado no dia 2.

Vale destacar que Renato é volante e teria de marcar, mas foi à frente para fazer seu tento, mostrando como o esquema tinha seu dinamismo e eficiência. Esse esquema também funcionou na sua missão principal: marcar. Gabriel Dias, outro destaque, grudou em D'Alessandro.

Abel Braga é um técnico esperto e percebeu que seus três articuladores estavam amarrados. Trocou um deles, Alex, pelo elétrico Valdivia. Foi uma tacada de mestre.

No primeiro lance, o homônimo do craque palmeirense fez a jogada do segundo gol, que acabou sendo feito por Fabrício, de cabeça. Quinze minutos depois, ele próprio marcou o seu. Por ironia do destino, o nome que representa a esperança de permanência na Série A ontem fez o palmeirense se desesperar. Pouco adiantou Dorival desmontar seu ferrolho e correr atrás. A agonia do Palmeiras vai até o fim do campeonato.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 3 X 1 PALMEIRAS

INTERNACIONAL - Alisson; Gilberto (Wellington Silva), Alan Costa, Ernando e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex (Valdivia), D'Alessandro e Taiberson (Gustavo Ferrareis); Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Lúcio, Victorino e Gabriel Dias; João Pedro, Renato, Wesley (Bruno César), Marcelo Oliveira (Cristaldo), Allione e Victor Luís; Henrique. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Taiberson, aos 23, e Renato, aos 37 minutos do primeiro tempo. Fabrício, aos 19, e Valdivia, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

CARTÕES AMARELOS - Gilberto, D'Alessandro (Internacional); Allione (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO - Allione, Bruno César (Palmeiras).

RENDA - R$ 991.405,00.

PÚBLICO - 36.504 pagantes (41.148 presentes).