Inter goleia Desportiva Paraense e avança às quartas da Copinha

O Internacional está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Osvaldo Cruz, no estádio Breno Ribeiro do Val, o atacante Brenner marcou duas vezes e garantiu a vitória por 4 a 0 sobre a Desportiva Paraense, pelas oitavas de final. Richard e Eduardo completaram a goleada. Agora o time gaúcho aguarda o vencedor do duelo entre Atlético-PR e Santos, ainda nesta segunda-feira, para conhecer o seu próximo adversário.

Logo no primeiro tempo, Brenner aproveitou dois cochilos da marcação da Desportiva Paraense, até então surpresa da competição, para escorar e balançar as redes, aos 40 e 42 minutos. No começo do segundo tempo, aos cinco minutos, Richard arriscou de fora da área e o goleiro Lucas aceitou. Pouco depois, aos 13, Léo derrubou Elias na grande área e Eduardo converteu o pênalti que deu números finais ao placar: 4 a 0.

Com o resultado, o Internacional segue vivo e invicto na Copa São Paulo. Até agora são cinco vitórias e um empate, com o XV de Jaú na segunda fase, em confronto que foi decidido nas cobranças de pênalti.

A maior goleada aconteceu ainda na fase de grupos, pela terceira rodada, quando bateu o Osvaldo Cruz por 6 a 1 e garantiu a liderança do Grupo 7. O clube tem quatro títulos da competição, conquistados em 1974, 1978, 1980 e 1998.