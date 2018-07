Inter goleia e assegura liderança, enquanto que Grêmio só empata

PORTO ALEGRE - No mesmo dia em que anunciou Paulo Roberto Falcão como seu novo técnico, o Internacional goleou o Canoas por 6 a 2, de virada, no Beira-Rio, e assegurou a conquista da liderança do Grupo A do Campeonato Gaúcho, com 13 pontos. Com isso, terá pela frente nas quartas de final do segundo turno o Santa Cruz, que empatou por 1 a 1 com o Grêmio, em casa, e ficou na quarta posição do Grupo B.

Já o time gremista, que se sagrou campeão do primeiro turno, encerrou esta fase na terceira posição do Grupo B e irá enfrentar o Ypiranga, segundo colocado da outra chave, nas quartas de final. Por causa da sua posição, o Grêmio terá de brigar pela classificação à semifinal fora de casa, enquanto o Inter terá a vantagem de atuar no Beira-Rio.

Diante do Canoas, o Inter tomou um susto ao sofrer dois gols nos primeiros 15 minutos, após Fabio Alemão marcar aos 11 e Cirillo ampliar aos 15. A partir dos 26, porém, a equipe dirigida pelo técnico interino André Döring iniciou uma reação fulminante. Rafael Sobis descontou o placar e depois empatou aos 39, dois minutos antes de D''Alessandro virar o placar e ampliar para 4 a 2 logo aos 43. Na etapa final, Cavenaghi, aos 36 minutos, e Leandro Damião, aos 40 do segundo tempo, decretaram o 6 a 2.

Já o Grêmio empatou com o Santa Cruz por 1 a 1 no Estádio dos Plátanos. O time tricolor estava perdendo até os 43 minutos do segundo tempo e só conseguiu a igualdade com um gol de pênalti, convertido por Borges. Se tivesse perdido, enfrentaria o Internacional já no próximo domingo, quando o novo técnico, Falcão, estreia no comando do rival.

Todos os confrontos das quartas de final do segundo turno do Campeonato Gaúcho foram definidos neste domingo. Os cruzamentos são os seguintes: Internacional x Santa Cruz no Beira-Rio, Juventude x Lajeadense no Alfredo Jaconi, Ypiranga x Grêmio no Colosso da Lagoa e Cruzeiro x São Luiz no Estrelão. Todos os confrontos eliminatórios do turno são definidos em partida única.

O campeão do segundo turno enfrentará o Grêmio, vencedor do primeiro turno, em dois jogos, nas finais do campeonato. O time gremista garante o título se ganhar também o segundo turno.

Os outros resultados da rodada deste domingo foram os seguintes: Caxias 0 x 3 São Luiz, Novo Hamburgo 1 x 1 Lajeadense, São José 1 x 2 Ypiranga, Veranópolis 1 x 3 Juventude e Pelotas 1 x 2 Cruzeiro.

O Internacional terminou a fase como primeiro colocado do Grupo 1, com 13 pontos, seguido por Ypiranga, Lajeadense e São José, todos com dez. O Cruzeiro ficou na ponta do Grupo 2, com 15 pontos, seguido por Juventude, com 14, Grêmio, com 13, e Santa Cruz, com 12.