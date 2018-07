Inter goleia em jogo-treino de preparação para Estadual Numa demonstração que a preparação tem sido bem feita, o time B do Inter goleou a equipe do Sindicato dos Atletas Profissionais por 9 a 1, em jogo-treino realizado na tarde desta quinta-feira, no campo suplementar do Beira-Rio, em Porto Alegre. Será com esse grupo de jogadores que o Inter disputará as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.