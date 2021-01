Inter goleia o Benevento e segue na cola do líder Milan no Italiano

A Inter de Milão está disposta a brigar pela taça do Campeonato Italiano com o Milan até o fim. E a disputa entre os rivais de Milão está interessante. Depois de o primeiro colocado ganhar na abertura da rodada, a resposta veio no jogo que fechou o dia. A Inter fez 4 a 0 no Benevento e reduziu a diferença para dois pontos.

A ordem na Inter era de não deixar o Milan disparar. Sabendo do resultado positivo do arquirrival, mais cedo, iniciou o jogo no San Siro com tudo. E logo abriu vantagem, com gol contra de Improta.

A volta para a segunda etapa foi, também, em alta velocidade. E a dupla de ataque definiu o ótimo e contundente triunfo de goleada sobre um rival que vem se apresentando bem no Italiano.

Lautaro Martinez ampliou o placar e deixou a Inter em situação mais tranquila no jogo logo aos 12 minutos. Dez minutos mais tarde foi a vez de Lukaku aproveitar o passe de Lautaro para aumentar para 3 a 0. O atacante belga fecharia a goleada após passe de Alexis Sanchez.

A Inter subiu para os 44 pontos e afastou a sombra da Juventus, outra vencedora na rodada, que subiu para 39. O Milan segue isolado, com 46.

Na próxima rodada a Inter visita a Fiorentina, sexta-feira, a Juventus encara a Roma, no sábado, enquanto o Milan hospeda o Crotone, no domingo.