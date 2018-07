Inter goleia o caçula Frosinone e volta à ponta do Italiano

A Inter de Milão é a nova líder do Campeonato Italiano. Talvez pela primeira vez na competição, a equipe finalmente convenceu e goleou o caçula Frosinone por 4 a 0, em casa, neste domingo. Auxiliado pela derrota da Fiorentina, o time milanês retomou a ponta da tabela.

O triunfo levou a Inter a 30 pontos, dois à frente do Napoli, que também venceu. A Fiorentina caiu para terceiro, com os mesmos 28 pontos. No dia 30, segunda-feira, Napoli e Inter se enfrentam na disputa direta pela ponta. O Frosinone, por sua vez, tem somente 11 pontos e está na zona de rebaixamento. Domingo, recebe o Verona.

Foi a nona vitória da Inter na competição, mas apenas a primeira marcando mais de dois gols. Sete delas foram por 1 a 0. E neste domingo, a equipe abriu o placar aos 28 minutos, quando Biabiany aproveitou sobra após rebote do goleiro e bateu da entrada da área.

Somente na etapa final a Inter deslanchou. Logo aos sete minutos, Icardi e Ljajic fizeram linda tabela e o atacante argentino apareceu livre para marcar. O terceiro saiu já aos 41 minutos, em nova linda troca de bola. Desta vez foi Jovetic quem ajeitou de calcanhar para Jeison Murillo marcar.

O triunfo só se transformaria em goleada nos acréscimos. E mais uma vez com bela assistência. Ljajic puxou um rápido contra-ataque pelo meio, limpou a marcação e ameaçou bater. Então, viu Brozovic entrando sozinho pela direita e rolou para o jogador bater cruzado.