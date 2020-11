Inter ilumina Beira-Rio de azul claro e branco em homenagem a Maradona

O Beira-Rio deveria receber nesta noite o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores entre Internacional e Boca Juniors. Contudo, a partida foi adiada pela morte de Diego Armando Maradona, ídolo da equipe argentina. Para homenagear astro falecido, o clube brasileiro decidiu iluminar o estádio seu estádio com as cores da Argentina, azul claro e branco.

"Maradona é único, como são os gênios. Se hoje estaríamos em lados opostos, dentro de campo sempre compartilhamos da mesma paixão: o futebol. Na hora do apito inicial, oferecemos a reverência a um gigante. Gracias por todo, Diego!", escreveu o Inter nas redes sociais, junto com um vídeo mostrando o interior e o exterior do Beira-Rio durante a homenagem.

Entre as reações, torcedores argentinos agradeceram a iniciativa do Inter e os próprios torcedores colorados aplaudiram, enquanto também houve reações de surpresa pelo azul estar presente - a cor representa o Grêmio, maior rival do Inter.

Diversas outras homenagens foram feitas pelos clubes brasileiros, em sua maioria através das redes sociais. Na Argentina, até mesmo o River Plate, maior rival do Boca Juniors, prestou condolências ao maior futebolista da história do país.

Os jogos entre Inter e Boca Juniors foram remanejados para os dias 2 e 9 de dezembro. Quem avançar no confronto enfrentará o vencedor da série entre Flamengo e Racing.