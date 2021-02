Inter indica possibilidade de pagar multa para usar Rodinei contra o Flamengo

O Internacional avalia a possibilidade de desembolsar R$ 1 milhão para utilizar Rodinei no decisivo duelo com o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O valor está estipulado no contrato de empréstimo do lateral-direito, que foi cedido pelo clube carioca ao time gaúcho até o final de maio.

A possibilidade de pagamento se dá pelo caráter do confronto, que dará o título nacional ao Inter em caso de vitória, mas irá tirá-lo da liderança em caso de derrota, a apenas uma rodada do fim do Brasileirão. Além disso, Rodinei tem status de titular absoluto da lateral direita do time gaúcho.

O clube não precisa avisar previamente o Flamengo da intenção de usar Rodinei, o que deve deixar a situação sob mistério até o momento do anúncio da escalação do Inter. "Quem vai jogar, quem não vai cabe à comissão técnica. nós teremos essa discussão conjuntamente a partir de agora. Mas o Inter não está preocupado com os valores, mas em buscar esse título", afirmou o presidente do Inter, Alessandro Barcellos.

E o técnico Abel Braga indicou que, se depender dele, Rodinei estará apto a ser aproveitado no duelo com o Flamengo. No primeiro turno do Brasileirão, no empate por 2 a 2, o clube gaúcho optou por deixar o lateral fora do confronto no Beira-Rio.

"Gostaria de contar com toda a equipe. Quem sabe disso é a direção. Rodinei, pelo campeonato, com certeza pode vir coisa muito boa para ele, uma seleção. Está em um momento e forma extraordinários, força e velocidade incríveis. É uma multa, questão financeira. Vamos ver, a direção que vai resolver", afirmou.

Se o Inter optar não pagar a multa para utilizar Rodinei diante do Flamengo, Heitor será o escolhido para ocupar a lateral direita, domingo, no Maracanã. O sistema defensivo já estará desfalcado de Victor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Zé Gabriel e Pedro Henrique disputam a sua vaga.