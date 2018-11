Inter inicia preparação para encarar o Ceará com Dourado em campo

Após um dia de folga, o Internacional se reapresentou nesta terça-feira e iniciou a preparação visando o confronto diante do Ceará, domingo que vem, no Castelão, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Odair Hellmann comandou trabalho no gramado do CT do Parque Gigante para os jogadores que não encararam o Atlético-PR no domingo.

A atividade com bola foi realizada em campo reduzido e teve como destaque a presença do volante Rodrigo Dourado. Como estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador aproveitou a última semana para se ausentar dos treinos e realizar tratamento de um problema no pé direito.

Com o retorno aos trabalhos, Dourado deve ser confirmado nos próximos dias como titular diante do Ceará, assim como Edenilson, ausência diante do Atlético-PR também porque havia recebido o terceiro cartão amarelo. Outro que estava suspenso e volta a ficar à disposição é o atacante Jonatan Alvez.

Quem falou com a imprensa foi o atacante Wellington Silva, que entrou ao longo do duelo com o Atlético-PR e deu a assistência para o gol de Rodrigo Moledo. Agora, o jogador espera se firmar para ter mais espaço no Inter.

"A equipe vem bem e quem entra no segundo tempo tem uma função importante, quem vem do banco pode decidir uma partida. Fico feliz de ter entrado, dado o meu melhor e ter ajudado a equipe. Temos que dar o nosso melhor a cada jogo", declarou.

Diante do Ceará, porém, Wellington Silva seguirá no banco. O Inter deverá entrar em campo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião.