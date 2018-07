Inter inicia preparação para quinta com duas dúvidas

PORTO ALEGRE - O Internacional iniciou nesta segunda-feira a preparação para o jogo com o Botafogo, quinta-feira, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com duas dúvidas. O técnico Dunga ainda não sabe se poderá utilizar o lateral-direito Ednei e o volante Josimar, ambos lesionados.

Ednei precisou ser substituído durante o empate por 2 a 2 com o Atlético Paranaense, no último domingo, em Novo Hamburgo, e tem suspeita de ter sofrido uma lesão no joelho. Durante o duelo, foi substituído por Cláudio Winck. Já Josimar nem entrou em campo no último fim de semana por estar contundido. Assim, teve a sua vaga ocupada por Airton.

Nesta segunda, os dois jogadores realizaram reforço muscular e serão reavaliados pelo departamento médico. Caso Ednei seja vetado, a tendência é que ele volte a ser substituído por Cláudio Winck. Mas Josimar não poderá ser trocado por Airton, pois o volante recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática diante do Botafogo.

Além de Airton, o Inter também não poderá contar com o atacante Diego Forlán, liberado para defender a seleção do Uruguai. Em compensação, o lateral-esquerdo Fabrício e o atacante Jorge Henrique estão liberados após cumprir gancho e vão reforçar o Inter.

Na manhã desta segunda, os jogadores que enfrentaram o Atlético-PR realizaram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os demais atletas participaram de um treinamento em campo reduzido.

Os jogadores do Inter viajam na quarta-feira à tarde para o Rio. Em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, o time encara o duelo com o Botafogo com um confronto direto na luta pelo título nacional, pois o Botafogo é o vice-líder, com 25 pontos.