Inter investe no entrosamento dos reservas para tentar triunfo em Goiânia

Pensando no jogo com o Flamengo, pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, o Internacional fará sua nona partida com um time misto em 16 rodadas do Campeonato Brasileiro neste domingo, diante do Goiás, às 16h, no Serra Dourada.

A equipe do técnico Odair Hellmann não esconde que seu foco no momento está nas quartas de final do torneio continental e nas semifinais da Copa do Brasil e até conseguiu bons resultados com sua equipe considerada reserva, como a vitória diante do Fortaleza fora de casa na última rodada. Mas, em termos gerais, o desempenho não é capaz de animar muito o time na tentativa de não se desgarrar da parte de cima da tabela.

Até o momento, dos 24 pontos que disputou optando pelos reservas em campo, o Inter conquistou apenas dez, com três vitórias (Ceará, Fortaleza e Bahia), um empate (Grêmio) e quatro derrotas (Chapecoense, Vasco, Fluminense e Athletico-PR).

Olhando para o copo meio cheio, a equipe do Beira-Rio, com 24 pontos, a oito do líder Santos, ainda se encontra em condições de se aproximar da briga de cima da competição. Além disso, continua a contar com a motivação de suplentes que buscam uma vaga no time titular e têm apresentado um maior entrosamento jogo após jogo.

Pelo menos é o que prega o zagueiro Emerson Santos, que deve receber mais uma chance na ausência dos titulares absolutos Victor Cuesta e Rodrigo Moledo. "Vamos entrar com total foco no Brasileirão. Temos uma estratégia para o jogo de Goiás", prometeu o defensor, que já fez 16 partidas no ano.

Após perder por 2 a 0 para o Flamengo na partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã, e derrotar o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, pela primeira semifinal da Copa do Brasil, a ideia é entrosar cada vez mais o time reserva na competição de pontos corridos. Sendo assim, Odair Hellmann deve repetir exatamente o mesmo time que bateu o Fortaleza na rodada anterior.