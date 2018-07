Inter joga em Criciúma para tentar se aproximar do G4 O Internacional depende de uma vitória sobre o Criciúma, neste domingo, às 16 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para manter alguma chance de se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores. O clube gaúcho é quinto colocado, com 31 pontos.