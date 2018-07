Inter joga final com Pelotas, mas pensa na Libertadores

O Internacional enfrenta o Pelotas neste domingo, a partir das 16 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Mas, apesar do jogo decisivo, o time está mais preocupado com a busca da vaga na Libertadores.

Quem vencer neste domingo, no Beira-Rio, se classifica para a grande final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio, que foi o campeão do primeiro turno. O Inter, porém, divide sua atenções com o jogo decisivo que terá quinta-feira pela Libertadores.

Na quinta-feira, o Inter recebe o equatoriano Deportivo Quito no Beira-Rio e precisa da vitória para ir às oitavas de final da Libertadores. Por isso, o técnico Jorge Fossati pode até poupar titulares na final deste domingo com o Pelotas.