Inter lamenta vacilos em falta e escanteio no Rio

"Em dois lances de bola parada, eles conseguiram os gols. Isso complicou. Tentamos reação, mas não deu. O Vasco tem um grupo qualificado e se defendeu bem", avaliou Leandro Damião. "Tivemos boa posse de bola e não concluímos, depois tomamos gol de bola parada. Vamos continuar trabalhando, agora temos mais um jogo fora de casa importante", disse D''Alessandro.

O tropeço de sábado interrompeu uma sequência de três vitórias e seis jogos sem derrotas do Internacional no Brasileirão. A equipe gaúcha permanece com 15 pontos e em quarto lugar no Brasileirão, mas pode ser ultrapassada por quatro times neste domingo.

Agora, o Internacional já se concentra no duelo com o Corinthians, quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela décima rodada do Brasileirão. "A equipe terá os reforços de Oscar e Bolatti. "Precisamos trabalhar durante a semana, ter pés no chão e dedicação para fazer um grande jogo na quinta-feira", afirmou Bolívar.