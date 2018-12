Inter leva empate do Paraná e não bate recorde do time na era dos pontos corridos

O Internacional ia conseguindo quebrar o próprio recorde na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, mas o gol marcado por Jhonny Lucas no último lance não permitiu isso. Na tarde deste domingo, pela última rodada do Brasileirão, o time gaúcho empatou com o Paraná, por 1 a 1, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

Na terceira colocação, o Internacional terminou a sua campanha com 69 pontos - mesmo número de 2006 e 2014 - e está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019. Por outro lado, o Paraná vai disputar a Série B do Brasileiro na próxima temporada ao fechar o torneio na lanterna, com 23 pontos.

A partida começou morna, tanto que a primeira chance ocorreu apenas aos 11 minutos. Rossi recebeu na direita e bateu cruzado. A bola ia de encontro a Wellington Silva, mas Jesiel chegou antes e tirou o perigo. Na sequência, Rossi mandou para a área e ninguém apareceu para completar.

O Internacional passou a se soltar aos poucos e as principais jogadas de perigo passavam pelos pés de Rossi. A primeira finalização do Paraná aconteceu aos 32 minutos. Andrey recebeu lançamento dentro da área, escapou da marcação e chutou por cima. Na sequência, os tricolores reclamaram de um pênalti não marcado em Keslley.

Já nos minutos finais do primeiro tempo, o Internacional perdeu a sua melhor oportunidade. Jonatan Alvez recebeu de Rossi, mas pegou fraco e mandou nas mãos de Richard.

Apesar de um primeiro tempo aquém do esperado, os dois times voltaram do intervalo com a mesma formação. A postura, porém, pareceu diferente. Logo no primeiro minuto, Alesson cabeceou e Marcelo Lomba fez boa defesa. O Internacional respondeu na sequência.

Jonatan Álvez invadiu a área e, ao driblar o goleiro Richard, ficou sem ângulo. O atacante tentou o passe para trás, mas Charles tirou. Aos 20 minutos, o Internacional abriu o placar. Após boa trama entre Nico López e Edenilson, o uruguaio cruzou e Jonatan Álvez completou.

O empate tricolor quase veio na sequência. Juninho recebeu passe de letra de Andrey e chutou forte. Marcelo Lomba se esticou todo e desviou para escanteio. E Jonatan Álvez só não ampliou aos 31 porque sua finalização passou raspando o travessão de Richard.

Nos minutos finais, a partida ficou aberta e Felipe Augusto assustou Marcelo Lomba em chute para fora. Aos 46 minutos, Jhonny Lucas fez grande jogada individual e bateu na saída do goleiro colorado, deixando tudo igual. Na comemoração, Andrey provocou a torcida do Internacional e foi expulso.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 1 INTERNACIONAL

PARANÁ - Richard; Wesley Dias, Jesiel, Charles (Rayan) e Igor (Felipe Augusto); Jhony (Bruno), Jhonny Lucas e Alesson; Keslley, Andrey e Juninho. Técnico: Dado Cavalcanti.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Edenilson, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Gabriel Dias, Juan Alano (Sarrafiore) e Camilo; Rossi (Patrick), Jonatan Álvez e Wellington Silva (Nico López). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Jonatan Álvez, aos 20, e Jhonny Lucas aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Alesson (Paraná); Edenilson e Rossi (Internacional).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 2.228 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).