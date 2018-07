Inter leva gol aos 46 do segundo tempo e Santa Fe sai na frente

O Internacional segurou por 91 minutos um bom empate com o Independiente Santa Fe no El Campím, mas acabou sucumbindo aos 46 do segundo tempo. O lateral-esquerdo Mosquera subiu sozinho no meio da área, após a cobrança de escanteio, e garantiu a vitória por 1 a 0 em Bogotá, na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Os colombianos jogam pelo empate na volta, quarta-feira que vem, no Beira-Rio.

Pelo que foi o jogo, o resultado foi justo. Afinal, o time colombiano colocou duas bolas na trave no segundo tempo e perdeu uma chance clara. Nilmar, entretanto, também teve a chance de matar a partida, mas falhou cara a cara com o goleiro.

O JOGO

Diego Aguirre mostrou uma postura corajosa ao escalar o Inter. Mesmo fora de casa, montou o time com três meio-campistas que saem bem para o jogo e dois atacantes. Isso não significava, entretanto, que a equipe gaúcha sairia para o jogo. Os brasileiros se fecharam atrás, marcando atrás da linha da bola, e se arriscavam no contra-ataque.

O Santa Fe não tinha espaço para jogar e nada criou no primeiro tempo. O Inter também não produziu muita coisa, com D''Alessandro sumido. Jogadas dignas de nota foram poucas, com destaque para um chute de Ernando, de fora da área, que passou pela esquerda, e uma firula de Valdivia, que arriscou de muito longe, de cobertura, e mandou para fora.

Na volta do intervalo, o jogo melhorou muito, principalmente para o Santa Fe, que passou a criar uma chance atrás da outra, principalmente depois da entrada de Yamilson Rivera, aos 17 minutos.

Logo na primeira jogada do atacante, o time colombiano quase marcou. Alison defendeu cabeceio de Meza e Rivera, no rebote, de voleio, mandou na trave. Dois minutos depois, Rivera quem cabeceou, após cobrança de escanteio, e acertou o travessão.

Nilmar entrou lugar de um exausto Eduardo Sasha, mas o Santa Fe continuou mandando no jogo. Só faltava calibrar o pé. Borja perdeu duas chances incríveis. Na primeira, Alisson fez grande defesa. Na outra, a dois passos do gol, colocou tanta força no chute que mandou por cima.

O Inter, no contra-ataque, também teve chances de matar o jogo, tanto ou até mais claras que as do Santa Fe. Na primeira delas, Lisandro López cansou antes de chegar ao gol e acabou travado. Depois, Nilmar saiu cara a cara com o goleiro, tentou a cavadinha, mas Mina evitou em cima da linha, depois de Castellanos amortecer a bola.

Diego Aguirre estava contente com o 0 a 0 e fechou o time, com Réver e Nicolás Freitas nos lugares de Lisandro López e D''Alessandro. Mas não adiantou. Aos 46, Mosquera fez de cabeça.

FICHA TÉCNICA:

INDEPENDIENTE SANTA FE 1 X 0 INTERNACIONAL

INDEPENDIENTE SANTA FE - Andres Castellanos; Anchico, Yerry Mina, Francisco Meza e Mosquera; Juan Roa, Torres, Luis Seijas e Omar Pérez; Morelo (Miguel Borja) e Luis Páez (Yamilson Rivera). Técnico - Gustavo Costas.

INTERNACIONAL - Alisson; William, Alan Costa, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Aránguiz, Valdivia e D''Alessandro (Nicolás Freitas); Eduardo Sasha (Nilmar) e Lisandro López (Réver). Técnico - Diego Aguirre.

GOL - Mosquera, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nestor Pitana (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Juan Roa (Santa Fe); D''Alessandro (Inter).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio El Campím, em Bogotá (Colômbia).