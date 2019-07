Inter leva gol no final e é derrotado pelo Brasil-RS em jogo-treino no Beira-Rio

O Inter foi derrotado em seu último teste antes da volta das competições depois da pausa para a Copa América. A equipe gaúcha levou um gol no fim e perdeu por 1 a 0 para o Brasil de Pelotas na manhã gelada deste sábado, em jogo-treino fechado à imprensa no CT Parque Gigante.

O técnico Odair Hellmann começou a atividade com os titulares. Depois do intervalo do duelo amistoso, o treinador promoveu mudanças e o time caiu de produção. Cristian fez, aos 47 minutos do segundo tempo, o gol que definiu a vitória do Brasil de Pelotas.

Após o treino, o zagueiro Rodrigo Moledo, recuperado de lesão após a parada para a Copa América, concedeu entrevista coletiva. falou sobre a sequência de partidas na retomada das competições. Ele disse que, apesar do tropeço no jogo amistoso, o time colorado está preparado para a sequência de partidas no reinício dos jogos oficiais.

"Nos preparamos muito bem. A equipe está numa condição de jogar. A gente vem trabalhando, vamos precisar de todos e quem jogar dará conta do recado e nos ajudará", afirmou o jogador.

O elenco do Inter folga no domingo e volta a treinar na segunda-feira, dando sequência à intertemporada. O primeiro duelo oficial neste retorno às competições será contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Não é certo que Paolo Guerrero, principal jogador do time, estará em campo contra o Palmeiras. O atacante disputará a final da Copa América pela seleção do Peru contra o Brasil neste domingo e, quando voltar a Porto Alegre, passará por uma avaliação física para saber se poderá ser utilizado. Ele deve estar, ao menos, entre os reservas.