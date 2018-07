Inter leva susto, mas vence e avança na Copa da Itália

MILÃO - A Inter de Milão parecia ter a vitória assegurada diante do Trapani, da segunda divisão, nesta quarta-feira, levou um susto no segundo tempo, mas ainda assim garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa da Itália. Depois de abrir 3 a 0, o time milanês permitiu uma reação, mas segurou a vitória por 3 a 2 no Giuseppe Meazza.

Mesmo com uma equipe repleta de reservas, a Inter foi para cima no início, quando praticamente assegurou a vitória. Aos quatro minutos, Marcone marcou contra e deu a vantagem aos donos da casa. Já aos 40, Belfodil ampliou e, ainda no primeiro tempo, aos 44, Taider fez o terceiro de pênalti.

No desespero, o Trapani foi para cima na etapa final e diminuiu com Caccetta, aos nove minutos. Já nos acréscimos, Madonia fez o segundo, mas já era tarde. A vitória garantiu a Inter nas oitavas de final, fase em que os oito primeiros colocados do último Campeonato Italiano já estavam garantidos.

A equipe se juntou a Spezia, Avellino, Bologna e Parma, que haviam se classificado na terça. Nesta quarta, o Chievo bateu a Reggina, por 4 a 1, a Atalanta passou pelo Sassuolo, por 2 a 0, e ambos se classificaram. A última vaga será definida nesta quinta, no duelo entre Sampdoria e Verona.

As oitavas de final serão disputadas no dia 9 de janeiro, com destaque para a atual campeã Lazio, que pega o Parma em casa. A Juventus recebe o Avellino, enquanto o Milan duelo com o Spezia. As outras partidas serão: Catania x Siena, Fiorentina x Chievo, Napoli x Atalanta, Roma x Sampdoria ou Verona e Udinese x Inter de Milão.