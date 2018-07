Inter libera e Jackson aguarda exames para fechar com o Palmeiras

Mantendo a rotina diária de contratações, o Palmeiras acertou com mais um reforço. O zagueiro Jackson, do Internacional, chega na manhã desta quinta-feira para fazer exames médicos e assinar contrato de empréstimo válido por uma temporada e com valor de passe fixado.

Jackson tem 24 anos e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O defensor iniciou a carreira no São Paulo onde não conseguiu jogar no time profissional e foi emprestado para o Ituano. Após o término de seu contrato, ele passou por Criciúma e Capivariano até chegar ao Inter, onde teve poucas oportunidades e acabou sendo emprestado ao Goiás.

Com a chegada de Jackson, a disputa por uma posição na zaga alviverde promete ser acirrada. O clube já contava com Nathan, Tobio, Wellington, Thiago Martins e Gabriel Dias e ainda chegaram Victor Ramos e Vitor Hugo.

Algo determinante para o acerto de Jackson foi o fato do clube gaúcho ter acertado nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Réver, do Atlético-MG, que também estava nos planos do Palmeiras, mas os altos valores da transação dificultaram o negócio.

A contratação de Jackson é a 15ª do Palmeiras no ano. Os outros 14 são: o lateral-direito Lucas; o lateral-esquerdo João Paulo; os zagueiros Vitor Hugo e Victor Ramos; os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto; os meias Zé Roberto, Alan Patrick e Robinho e os atacantes Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Rafael Marques.