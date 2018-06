Inter libera goleiro Jacsson por empréstimo ao Bolívar para a Libertadores

A chegada de um técnico brasileiro para a temporada 2018 está resultando nas primeiras mudanças no Bolívar, que nesta terça-feira se reforçou com um jogador também do País. Indicado pelo treinador Vinícius Eutrópio, o goleiro Jacsson chega por empréstimo junto ao Internacional para disputar a Libertadores.

Jacsson foi pedido por Eutrópio, que o comandou no Santa Cruz no primeiro semestre do ano passado. O jogador tem 23 anos e chegou a ser convocado para a seleção brasileira pré-olímpica durante a preparação para os Jogos do Rio, em 2016, mas não participou da campanha da conquista do ouro.

Formado nas divisões de base do Inter, Jacsson chegou a disputar uma partida como titular do gol colorado em 2016. Foi emprestado ao Santa Cruz em 2017, mas também ficou na reserva, de Julio Cesar, e disputou apenas seis jogos antes de sofrer uma lesão no joelho e voltar ao time gaúcho para se tratar.

No fim do ano passado, o Inter inclusive chegou a deixar apalavrada a ida do goleiro para o CRB, também por empréstimo. Mas a proposta do Bolívar foi mais atraente para Jacsson, que optou por disputar a Libertadores pelo time boliviano.

O brasileiro é o quinto reforço do Bolívar para a Libertadores, ao lado de nomes como Bejarano e Smedberg, que integram a seleção boliviana. A equipe está no Grupo 2 do torneio continental, ao lado de Atlético Nacional, Colo-Colo e Delfín-EQU.