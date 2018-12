Inter manifesta apoio às investigações do MP-RS e quer ressarcimento de recursos

A diretoria do Internacional se manifestou nesta quinta-feira sobre a ação do Ministério Público do Rio de Grande do Sul (MP-RS), que cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Viamão ligadas a ex-dirigentes do clube, entre eles o ex-presidente Vitorio Piffero. Os cartolas são investigados por suspeitas de desvio de recursos e diversos outros crimes durante a gestão de Piffero, nos anos de 2015 e 2016.

Em uma nota oficial, a direção do Internacional manifesta total apoio às investigações do MP-RS. "Trata-se de assunto extremamente grave e relevante, precisando ser esclarecido com celeridade, zelo e segurança", afirmou o clube. Procuradores do Ministério Público disseram que a instituição Internacional é uma vítima em todo esse caso.

Representantes do MP qualificaram a ação dos dirigentes como uma organização criminosa, com braços nos principais setores do clube e com participação direta do ex-presidente. Também são investigados o ex-vice de finanças Pedro Affatato, o ex-vice de administração Alexandre Limeira, o ex-vice de patrimônio Emídio Marques Ferreira, o ex-vice de futebol Carlos Pellegrini e o ex-vice jurídico Marcelo Domingues de Freitas e Castro.

Segundo o MP, as irregularidades englobam desvio de recursos para obras que nunca foram realizadas, superfaturamento de gastos, como a compra de passagens aéreas, e pagamento de propina na contratação de jogadores, além de acordos trabalhistas com jogadores prejudiciais ao clube em favorecimento de terceiros. As suspeitas se tornaram públicas em 2017, após um relatório de uma auditoria contratada pelo clube apontar indícios de irregularidades nas contas.

O clube pede a devolução do que foi desviado no caso de as suspeitas serem verdadeiras. "Se houver a comprovação dos fatos por ora investigados, a direção irá em busca das medidas legais para o ressarcimento dos recursos aos cofres do Clube", informou a diretoria do Internacional, através de seu presidente Marcelo Medeiros.