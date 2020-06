Inter Miami e Orlando farão jogo de abertura de torneio da MLS na Disney World

O torneio organizado pela Liga Americana de Futebol (MLS) na Disney World (Flórida) a partir de 8 de julho, que encerrará a paralisação imposta pelo coronavírus, vai começar com um duelo entre Orlando City e Inter Miami, a nova franquia que tem David Beckham como coproprietário.

As duas franquias estão no Grupo A do torneio 'MLS is back' ('A MLS está de volta'), e o Orlando City é o cabeça de chave por ser o time anfitrião.

O português Nani, ex-atacante do Manchester United, é o destaque desta equipe, enquanto o Inter Miami, uma franquia de estreia nesta temporada, é liderado pelo mexicano Rodolfo Pizarro.

O torneio acontecerá até 11 de agosto no complexo esportivo do parque de diversões Disney World, nos arredores de Orlando, uma extensa área de mais de 90 hectares com inúmeras quadras, hotéis e serviços que também será a sede a partir do final de julho da reta final da temporada da NBA.

O formato do torneio é semelhante ao da Copa do Mundo, com uma fase de grupos em que as 26 equipes serão divididas em seis chaves. As duas principais franquias de cada grupo e as quatro primeiras classificadas avançam para as fases eliminatórias, que começam em 25 de julho.

As partidas da fase de grupos contarão para a classificação da temporada regular da MLS, suspensa desde 12 de março devido à pandemia de coronavírus após apenas duas rodadas disputadas.

Após o torneio, cujo vencedor garantirá uma vaga na Liga dos Campeões da Concacaf de 2021, a MLS espera retomar a temporada regular de volta aos estádios com um cronograma que será reduzido devido à paralisação.