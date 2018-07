Inter mostra esperança de levar vaga na Libertadores

"Vamos lutar até o fim e temos esperança de chegar na Libertadores", avisou o zagueiro Rodrigo Moledo, mostrando a determinação do elenco do Inter para conseguir a vaga. Para isso, no entanto, o time gaúcho precisa vencer os cinco jogos que lhe restam no Brasileirão, além de torcer por tropeço do São Paulo. E o próximo compromisso é no domingo, diante do Náutico, no Recife.

"Temos que trabalhar forte durante esta semana, chegar lá e conseguir os três pontos", disse Rodrigo Moledo, que tem sido titular no time do técnico Fernandão, tendo papel importante nas duas vitórias seguidas sobre Vasco e Palmeiras. Depois do Náutico, o Inter ainda enfrentará a Ponte Preta, o Corinthians, a Portuguesa e o Grêmio nas últimas rodadas do Brasileirão.