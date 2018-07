Inter muda de ideia, corta Guiñazu e relaciona Dátolo

De acordo com o clube, Guiñazu sofreu uma torção no joelho esquerdo e foi vetado pelo departamento médico. Como há um limite de três estrangeiros por jogo no Campeonato Gaúcho, Dátolo havia ficado de fora da lista de relacionados. Com a vaga aberta pela saída do volante, o ex-jogador do Espanyol foi chamado.

Já a vaga aberta por Guiñazu na equipe titular do Internacional será ocupada por Sandro Silva. Assim, o time que vai entrar em campo no Beira-Rio às 19h30 deverá ter: Muriel; Elton, Rodrigo Moledo, Índio e Kleber; Sandro Silva, Bolatti, Oscar, D''Alessandro e Dagoberto; Leandro Damião.

O jogo contra o Cruzeiro é válido pela sexta rodada e foi atrasado, a pedido do Inter, por causa da Libertadores. Em caso de vitória, a equipe colorada assume a primeira colocação do Grupo 1 do Campeonato Gaúcho. Assim, entraria mais tranquila para a última rodada, sábado, contra o Pelotas, novamente no Beira-Rio.