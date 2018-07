Inter não terá Oscar, Tinga e Lauro contra o Emelec

Oscar foi poupado no sábado, pelo Gauchão, e treinou normalmente com bola no domingo. Entretanto, ele segue com dores no tornozelo e não foi nem relacionado. Lauro, que sofreu um estiramento muscular no treino da última sexta, também não joga. Tinga até treinou com bola no domingo, mas ainda não está em forma física para voltar.

Com os desfalques, Falcão deve manter o time que venceu o Santa Cruz por 1 a 0 no sábado, com Renan; Nei, Bolívar, Rodrigo e Kleber; Bolatti, Guiñazu, Andrezinho e D''Alessandro; Leandro Damião e Rafael Sóbis. O Inter precisa de um empate para avançar às quartas de final da Libertadores. Se vencer, fica em primeiro do grupo.

A lista de relacionados não tem nenhuma novidade. Todos os 20 atletas inscritos e disponíveis foram convocados para o jogo - Sorondo está machucado e fica logo período fora e Alecsandro foi negociado.

Confira os relacionados:

Goleiros - Renan e Muriel.

Zagueiros - Bolívar, Rodrigo e Índio.

Laterais - Nei, Kleber, Daniel e Juan.

Volantes - Guiñazu, Bolatti, Wilson Matias e Glaydson.

Meias - D''Alessandro, Andrezinho e Zé Roberto.

Atacantes - Leandro Damião, Rafael Sóbis, Cavenaghi e Alex.