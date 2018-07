Inter não terá Valdívia e Jorge Henrique vira dúvida contra o Bahia

O Internacional confirmou oficialmente nesta quarta-feira que não poderá contar com o meia Valdívia, que está com uma lesão no músculo adutor da coxa, no jogo deste sábado, contra o Bahia, às 21 horas, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para completar, anunciou que Jorge Henrique se tornou dúvida na escalação de Abel Braga por causa de dores no tendão de Aquiles da perna esquerda.

Valdivia assim se juntou ao meio-campista Aránguiz como desfalque certo diante do time baiano. Também nesta quarta, o departamento médico colorado informou que o jogador chileno tem uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e será submetido a tratamento conservador (sem necessidade de cirurgia) para poder voltar a atuar. No último domingo, ele foi substituído por Luque durante o jogo contra o Flamengo, no Beira-Rio.

Já Jorge Henrique, que tem boas chances de ser confirmado como outra baixa da equipe para o final de semana, será submetido a novos exames para saber a gravidade de sua lesão. Sem o meia-atacante e Aránguiz à disposição, Alex, recuperado do desgaste muscular depois de ter tratando uma inflamação no tornozelo esquerdo, poderá entrar no time titular.

O meia D''Alessandro, por sua vez, acabou ficando fora do treinamento realizado nesta quarta-feira no CT Parque Gigante porque precisou extrair o dente do siso. Porém, ele não deverá ser problema para o jogo diante do Bahia.

Assim, Abel Braga poderá mandar a campo no sábado a seguinte formação titular: Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Wellington, Willians, Alan Patrick, Alex e D''Alessandro; Rafael Moura.