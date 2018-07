Inter oficializa contratação de Jonatan Alvez e assina por um ano com uruguaio

A diretoria do Internacional oficializou, na noite de segunda-feira, a contratação do atacante Jonatan Alvez. O jogador uruguaio já vinha treinando em Porto Alegre nos último dias, mas aguardava a aprovação nos exames médicos e a resolução de questões burocráticas para ter a sua chegada confirmada pelo clube gaúcho.

+ Damião e Moledo voltam a ficar de fora do treino do Internacional

+ Lucca exalta parceria com Pottker e diz que Inter criou 'identidade'

O Inter explicou que Jonatan Alvez assinou um contrato de empréstimo válido até 30 de junho de 2019, com opção de compra, ainda que o valor fixado dos seus direitos econômicos não tenha sido revelado. E o uruguaio será apresentado já nesta terça-feira no CT do Parque Gigante.

Alvez, de 30 anos, estava no Junior Barranquilla desde o início de 2018, mas teve desempenho ruim no primeiro semestre, com apenas dois gols marcados em 22 jogos. Por isso, o clube colombiano decidiu cedê-lo por empréstimo ao Inter.

Antes disso, ele estava no Barcelona de Guayaquil, onde se destacou na Copa Libertadores de 2017, sendo um dos destaques do time equatoriano, que avançou até as semifinais, tendo marcado gols contra o Grêmio, o Santos e o Palmeiras. Além disso, também foi campeão nacional em 2016.

Alvez iniciou a sua carreira no futebol uruguaio, onde defendeu Juventud de las Piedras, Coraceros, Torque e Danubio, clube pelo qual venceu o Torneio Clausura em 2014. Além disso, também atuou por Vitória de Guimarães e LDU.

A contratação de Alvez aumenta as opções do técnico Odair Hellmann para escalar o comando do ataque do Inter. Para a vaga de centroavante, o treinador contava com Leandro Damião e Brenner.