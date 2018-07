Inter oficializa contratação do atacante Vitinho, do CSKA

O Internacional anunciou na tarde desta sexta-feira o seu quarto reforço para a temporada 2015, o primeiro para o setor ofensivo. O atacante Vitinho, revelado no Botafogo, foi emprestado por um ano pelo CSKA Moscou, já assinou contrato, e será apresentado oficialmente à noite, em Bento Gonçalves (RS), onde o elenco realiza pré-temporada.

Vitinho tem 21 anos e apareceu bem no Botafogo em 2013 e não chegou a completar o ano em General Severiano. Em setembro, já estava vendido para o CSKA Moscou, por cerca de 10 milhões de euros. O garoto, porém, não se adaptou bem na Rússia e só fez quatro jogos como titular desde então. No Inter, deve ser uma opção para a vaga deixada por Alan Patrick, que não teve o empréstimo renovado e acabou no Palmeiras.

O Inter já havia acertado a contratação de outros três jogadores: o lateral-direito Léo (ex-Flamengo), o zagueiro Rever (ex-Atlético-MG) e o volante Nilton (ex-Cruzeiro). Por outro lado, saíram o zagueiro Índio (aposentado) e os laterais Gilberto e Wellington Silva, que voltaram para Botafogo e Fluminense, respectivamente.