Inter oficializa contratação do lateral Edson Ratinho

O clube gaúcho é o segundo time grande na carreira de Edson Ratinho, que no ano passado jogou pelo São Paulo e não agradou. Chegou recomendado pelo seu amigo pessoal Rivaldo, foi relacionado poucas vezes, atuou mal quando entrou em campo, e logo foi dispensado. Neste ano, reapareceu no Mogi Mirim, clube do qual Rivaldo é presidente.

"Sou veloz, habilidoso e tenho facilidade para chegar ao ataque. Não tenho preferência por esquema. Sou um lateral de ofício", disse o lateral, que passou por clubes pequenos da Europa, como AEK Atenas, da Grécia, Bunyodkor, do Usbequistão (junto com Rivaldo), e pelo Mallorca, da Espanha.

De acordo com Ratinho, ele teve propostas de diversos clubes brasileiros e do exterior depois do Paulistão, encerrado há um mês. Agora, resolveu aceitar jogar pelo Inter. "O estilo do futebol gaúcho me agrada muito. É um futebol raçudo. Para mim também não tem jogada perdida: luto sempre até o final. Não gosto de perder nem no dominó."