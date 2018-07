Com o fim do vínculo provisório neste mês de dezembro, o Inter decidiu adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta que pertenciam ao time paulista. Após o acerto, o clube gaúcho assinou contrato de três anos com Fabrício.

Reserva neste Brasileirão, o lateral poderá assumir a vaga no time titular caso Kléber deixe o clube no fim deste ano.