Inter oficializa Roger como reforço e efetiva o técnico Odair Hellmann

A Série B já é passado para o Internacional. Neste sábado à noite, além de encerrar a participação na segunda divisão com o vice-campeonato após vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a direção clube anunciou a efetivação do técnico interino Odair Hellmann para a temporada de 2018 e a contratação do atacante Roger, do Botafogo.

+ Com recorde de público, América-MG vence e é campeão da Série B após 20 anos

Auxiliar desde 2013, Hellmann assumiu o comando interinamente na 36.ª rodada da Série B, após a demissão de Guto Ferreira. Nos três jogos sob o comando do time, empatou sem gols com o Oeste e venceu Goiás, fora de casa, e Guarani, ambos por 2 a 0.

O time colorado começou a Série B sob o comando de Antônio Carlos Zago e Hellmann foi o terceiro técnico da equipe só nesta edição da competição nacional. "O Odair trabalhou com diversos treinadores desde 2013 aqui no clube. Aprendeu muita coisa, sabe o que fazer e o que não fazer também. Ele está preparado para assumir", disse o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo.

O comandante, agora oficializado para 2018, tem 40 anos e já ganhou o seu primeiro reforço para temporada de 2018. Roger, que fez 17 gols pelo Botafogo na temporada, assinou pré-contrato de dois anos e se apresenta no dia 2 de janeiro, assim como o restante do elenco.

O jogador de 32 anos, revelado na Ponte Preta, ficou quase dois meses afastado dos gramados por causa de um tumor benigno do rim, mas ainda tem esperança de ainda defender por pelo menos uma vez neste Brasileirão a equipe carioca, com a qual tem contrato até o final do ano.