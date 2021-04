Inter para na retranca do São José, empata e tropeça pela 1ª vez com Ramírez

O Internacional lutou bastante na noite desta quarta-feira, mas não conseguiu manter os 100% de aproveitamento sob o comando do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez e ficou no empate sem gols com o São José, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

Apesar do tropeço em casa, o Inter vai para o Gre-Nal de sábado na liderança isolada, com 17 pontos. O time vinha de quatro vitórias seguidas. Já o São José está na nona colocação, com oito pontos.

O jogo no Beira-Rio foi bem parecido a um treinamento de ataque contra defesa. O Inter teve a posse da bola, mas encontrou muitas dificuldades para passar pelo "ônibus" estacionado pelo São José na entrada da área. E, quando isso aconteceu, encontrou um Fábio iluminado no gol.

O goleiro do São José foi o grande destaque da partida, com inúmeras defesas difíceis, como na cabeçada de Victor Cuesta e nos chutes de Caio Vidal, Thiago Galhardo, Praxedes e Lucas Ramos. O time visitante ainda poderia ter voltado para casa com os três pontos se não tivesse desperdiçado muitos contra-ataques.

Agora o Internacional se prepara para o clássico contra o Grêmio, que acontece no sábado, às 22h15, na Arena do Grêmio. Na segunda-feira, o São José recebe o São Luiz, às 20 horas, no estádio Francisco Noveletto. Os jogos são válidos pela nona rodada.