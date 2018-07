Inter passa fácil pelo Brasil de Pelotas e encara o Grêmio

A final do Campeonato Gaúcho de 2015 será de Gre-Nal. O clássico foi confirmado na tarde deste domingo, no Beira-Rio, com a vitória do Inter por 3 a 1 sobre o Brasil de Pelotas. Foi uma partida de belos gols, com supremacia do time colorado.

O Inter entrou em campo com vantagem, depois de ter empatado em 1 a 1 fora de casa no jogo de ida. E embalado pela goleada de 4 a 0 sobre o Universidad de Chile pela Libertadores, os anfitriões tomaram conta do jogo e abriram o placar aos dez minutos do segundo tempo com um belo gol. Valdívia lançou para Alex, que recebeu livre na área e tocou por cima do goleiro.

Cinco minutos depois, Valdívia, que fez uma grande partida, chutou forte de fora da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar no gol de Eduardo Martini. Aos 34, o lateral colorado William procurou a linha de fundo, olhou para a área e cruzou rasteiro, achando Rafael Moura, que apenas escorou para dentro: 3 a 0.

Com a vitória praticamente garantida, o Inter relaxou. Aos 40 minutos, o Brasil de Pelotas fez o dele. Rafael Forster levantou a bola na área, e Márcio Jonatan chegou antes do goleiro Alisson, que saiu mal do gol, para converter.

O jogo de ida da decisão acontece no próximo domingo, na Arena do Grêmio. A volta ocorre no dia 3 de maio, no Beira-Rio.