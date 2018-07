Inter pede desculpas por goleada sofrida no Gre-Nal e mira reação Técnico do Internacional na derrota por 5 a 0 para o Grêmio, domingo, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Odair Hellman exibiu decepção com o resultado e o desempenho da sua equipe. Ele admitiu se sentir envergonhado com a derrota e pediu desculpas ao torcedor da equipe.