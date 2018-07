Inter pega América-MG para igualar recorde de invencibilidade nos pontos corridos

Em boa fase, o Internacional vai entrar em campo pela 15ª rodada do Brasileirão, contra o América-MG, às 20 horas desta quinta-feira, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O time gaúcho briga pelos primeiros lugares na competição, com 26 pontos ganhos, e defende uma invencibilidade de dez partidas no torneio.

A última derrota do Inter foi para o Flamengo, pela quarta rodada do Brasileirão, no Maracanã. De lá para cá, foram seis vitórias e quatro empates na competição. E se não perder para o América-MG, vai igualar marca não alcançada desde 2005, quando o clube ficou mais partidas consecutivas sem perder na era dos pontos corridos do torneio.

Há 13 anos, a equipe do Inter, então comandada por Muricy Ramalho e que tinha Fernandão em campo, ficou invicta durante 11 jogos naquele Brasileirão. O clube gaúcho foi vice-campeão brasileiro em 2005, três pontos atrás do Corinthians na classificação.

"É jogo a jogo", disse Danilo Fernandes, sobre a construção da invencibilidade. "É uma marca, isso não é fácil, a gente sabe o quanto está sendo difícil para alcançar isso. Pelo menos eu não tenho essa vaidade de bater marcas, mas chegar no fim do ano e não conquistar nada. Prefiro conquistar algo ao grande. Mas essa marca fica na história. Deixo isso para a imprensa e a para torcida", comentou o goleiro.

Contra o América-MG, o Inter terá o desfalque certo do volante Rodrigo Dourado, suspenso, que deve ser substituído por Gabriel Dias. O meia D'Alessandro, de volta na última rodada após três meses afastado por causa de lesão no tornozelo esquerdo, de novo será opção no banco de reservas.

Lucca voltará a ser utilizado depois de cumprir suspensão, enquanto Jonatan Alvez foi regularizado no BID da CBF e pode fazer a estreia pelo Inter. Os reforços acirram a briga por vaga no ataque, que vem sendo escalado por Hellmann com três jogadores. As outras opções são Nico López, William Pottker, que costumam ser titulares, além de Leandro Damião e Rossi, enquanto Wellington Silva se recupera de pancada no tornozelo esquerdo.