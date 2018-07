Inter pega time da Islândia nos playoffs da Liga Europa

Dono de três títulos da Copa da Uefa, a atual Liga Europa, a Inter de Milão viajará para a Islândia, onde será disputado o jogo de ida no dia 21 de agosto, quando serão confrontados o 23º colocado no ranking da Uefa, o time italiano, e o 422º, o seu adversário.

A Inter de Milão, porém, não abrirá a sua participação no Campeonato Italiano antes do jogo de volta, que está marcado para o dia 28 de agosto, enquanto o Stjarnan está em atividade e invicto no Campeonato Islandês, que começou em maio.

O Tottenham, que por duas vezes foi campeão da Copa da Uefa, vai encarar o AEL Limassol, do Chipre. O Borussia Mönchengladbach pegará o Sarajevo, da Bósnia-Herzegovina, o holandês PSV Eindhoven enfrentará o Shakhtyor Soligorsk, da Bielo-Rússia, a Real Sociedad, da Espanha, medirá forças com o Krasnodar, da Rússia, o casaque Astana será o oponente do espanhol Villarreal, e o belga Lokeren duelará com o inglês Hull City.

Além dos 31 times que avançarem nesta etapa da Liga Europa, a fase de grupos será disputada por outras 17 equipes. São elas: o atual campeão Sevilla, Dynamo Kiev, Fiorentina, Wolfsburg, Everton, Estoril e Guingamp, todos classificados diretamente, e dez times forem eliminados na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Confira os 31 confrontos da fase preliminar da Liga Europa:

Sarajevo (BOS) x Borussia Mönchengladbach (ALE)

Astana (CAS) x Villarreal (ESP)

Zwolle (HOL) x Sparta Praga (RCH)

Asteras (GRE) x Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Dnipro (UCR) x Hadjuk Split (CRO)

Qarabag (AZE) x Twente (HOL)

HJK (FIN) x Rapid Viena (AUT)

Zimbru (MOL) x PAOK (GRE)

Omonia (CHP) x Dínamo Moscou (RUS)

Lyon (FRA) x Astra (ROM)

Neftçi (AZE) x Partizan Belgrado (SER)

Elfsborg (SUE) x Rio Ave (POR)

Karabukspor (TUR) x Saint-Étienne (FRA)

Panathinaikos (GRE) x Midtylland (DIN)

Grasshoppers (SUI) x Brugge (BEL)

Rijeka (CRO) x Sheriff (MOL)

Apollon (CHP) x Lokomotiv Moscou (RUS)

Young Boys (SUI) x Debrecen (HUN)

Spartak Trnava (ESQ) x Zurique (SUI)

AEL (CHP) x Tottenham (ING)

Dínamo Minsk (BLR) x Nacional (POR)

Petrolul (ROM) x Dínamo Zagreb (CRO)

Trabzonspor (TUR) x Rostov (RUS)

Split (CRO) x Torino (ITA)

Aktobe (CAZ) x Legia Varsóvia (POL)

Lokeren (BEL) x Hull City (ING)

Ruch (POL) x Metalist (UCR)

PSV (HOL) x Shakhtyor (BLR)

Stjarnan (ISL) x Inter de Milão (ITA)

Feyenoord (HOL) x Zorya (UCR)

Real Sociedad x Kuban Krasnodar (RUS)