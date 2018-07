Inter perde do Chievo e mantém jejum no Italiano

A derrota deixou a Inter mais distante dos líderes. A equipe do técnico Rafa Benítez estacionou na sexta colocação, com 20 pontos, nove a menos que o líder Milan. A última vitória da Inter aconteceu no dia 29 de outubro, sobre o Genoa.

Neste domingo, a Inter não se intimidou com a torcida rival e tomou a iniciativa do jogo. Aos 13 minutos, Pandev quase abriu o placar, ao acertar o travessão. Mas o Chievo foi mais eficiente no ataque e saiu na frente, aos 29, com gol de Pellissier.

O gol assustou a Inter, que caiu de rendimento. Nervoso, Samuel Eto''o deu uma cabeçada no zagueiro Cesar, em resposta a uma agressão do rival, e quase foi expulso. Melhor em campo, o Chievo passou a controlar o jogo no segundo tempo e garantiu a vitória aos 36, com Moscardelli. Nos acréscimos, Eto''o driblou três marcadores e fez um golaço, diminuindo a vantagem dos anfitriões.

Também neste domingo, a Lazio arrancou o empate, por 1 a 1, com o Parma, fora de casa. Crespo abriu o placar e Antonelli, contra, definiu o resultado final. A Lazio chegou aos 26 pontos, na segunda colocação, com três de vantagem sobre a Juventus.

Ainda pela 13.ª, o Palermo derrotou o Cesena por 2 a 1, enquanto a Sampdoria bateu o Lecce, fora de casa, por 3 a 2, com dois gols de Pazzini. O Cagliari superou o Brescia, por 2 a 1, e o Catania venceu o lanterna Bari, por 1 a 0.