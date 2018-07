Inter perde para o Novo Hamburgo e volta a cair em teste

A única vitória aconteceu na sexta-feira, quando os reservas do Inter derrotaram o Pelotas por 2 a 0. Nas outras partidas realizadas nesta intertemporada, em meio à paralisação no calendário brasileiro para a Copa do Mundo, a equipe empatou com o Joinville e perdeu para o Metropolitano.

O resultado, no entanto, não preocupou o técnico Abel Braga, que prefere pensar somente no confronto diante do Corinthians, quinta-feira, em São Paulo, já no retorno do Brasileirão. "O importante é que o grupo trabalhou muito forte durante a intertemporada. Nosso foco total é na partida de quinta-feira. Tudo começa neste jogo para nós", disse.

O Inter até dominou a maior parte do jogo deste sábado, mas parou na marcação adversária. Em uma das poucas chances criou, o Novo Hamburgo marcou o único gol do jogo aos sete minutos do segundo tempo. Lucas Santos fez bela jogada pela direita e tentou cruzar, mas a bola desviou em Juan e entrou.

Abel colocou em campo neste sábado o que tinha de melhor e escalou o Inter com: Muriel; Wellington Silva (Cláudio Winck), Ernando, Juan (Paulão) e Fabrício; Willians (Alan Ruschel), João Afonso, Jorge Henrique (Wellington Paulista), D''Alessandro (Eduardo Sasha) e Alan Patrick; Rafael Moura.