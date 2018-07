O holandês, que foi figura central na vitória de sua seleção contra o Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, sentiu a lesão durante um treinamento na semana passada e a lesão se agravou durante o aquecimento da vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari no sábado, disse a Inter.

O clube italiano, que lidera o Grupo B com nove pontos em quatro jogos, não disse quanto tempo ele ficará fora de ação.