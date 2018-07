Inter põe fé em D'Alessandro para derrotar a Portuguesa O Internacional espera contar com um D''Alessandro inspirado para vencer a Portuguesa, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia argentino não estava no time que perdeu para o Bahia, na última quinta-feira, por contusão e fez a torcida sentir saudade.